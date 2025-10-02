Erstmals Frau als Dekan-Stellvertreterin bestellt

Der diesjährige Erntedankgottesdienst in Götzens geht nicht nur als festliches Dankesfest, sondern wohl auch als historisches Ereignis in die Geschichte der Diözese ein. Birgit Geisler, seit einem Jahr Pfarrkuratorin in Götzens und Birgitz sowie Pastoralassistentin im Seelsorgeraum westliches Mittelgebirge (dazu zählen Axams, Grinzens, Birgitz und Götzens), erhielt aus den Händen von Dekan Dariusz Hrynyszyn ein besonderes Dekret: Sie wurde nun auch offiziell zur Dekan-Stellvertreterin im Dekanat Axams bestellt.