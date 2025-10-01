38-Jähriger bei Arbeiten an Tafelschere verletzt

Gegen 14 Uhr führte der 38-jährige Grazer gemeinsam mit einem Kollegen Arbeiten an einer Tafelschere in einem Betrieb in Seiersberg-Pirka (Bezirk Graz-Umgebung) durch. Dabei befand er sich im hinteren Bereich der Maschine. Laut eigenen Angaben hätte er die dortige Sicherheitseinrichtung deaktiviert, um die abgeschnittenen Blechteile direkt während des Schneidevorganges fassen zu können.