38-Jähriger bei Arbeiten an Tafelschere verletzt

In Seiersberg-Pirka verletzte sich ein 38-Jähriger bei Arbeiten an einer Tafelschere schwer. Er wurde in das UKH Graz eingeliefert. Das Arbeitsinspektorat Steiermark wurde informiert.
Gegen 14 Uhr führte der 38-jährige Grazer gemeinsam mit einem Kollegen Arbeiten an einer Tafelschere in einem Betrieb in Seiersberg-Pirka (Bezirk Graz-Umgebung) durch. Dabei befand er sich im hinteren Bereich der Maschine. Laut eigenen Angaben hätte er die dortige Sicherheitseinrichtung deaktiviert, um die abgeschnittenen Blechteile direkt während des Schneidevorganges fassen zu können.
Beim Erfassen eines Blechteils verletzte sich der 38-Jährige schwer und wurde in weiterer Folge vom Roten Kreuz ins UKH Graz gebracht. Das Arbeitsinspektorat Steiermark wurde in Kenntnis gesetzt.
