Kontrolle über Pkw verloren: Auto überschlug sich

Am Mittwoch kam es unweit des Red Bull Rings in Spielberg zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Lenker dürfte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und überschlug sich mit dem Wagen.
Gegen 16.50 Uhr am Mittwochnachmittag wurden die Feuerwehren Spielberg und Sachendorf (Bezirk Murtal) zu einem Verkehrsunfall alarmiert: Ein Pkw-Lenker dürfte auf der Landesstraße L 503 – die Straße führt am Red Bull Ring vorbei – die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. In weiterer Folge kam er von der Fahrbahn ab und sein Wagen überschlug sich, bevor er auf der Fahrerseite zum Liegen kam.
Der Lenker wurde vom Roten Kreuz behandelt. Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab, kümmerten sich um ausgetretene Betriebsmittel und befreiten die Straße von verstreuten Wrackteilen. Der Einsatz dauerte rund eineinhalb Stunden, 25 Feuerwehrmänner waren vor Ort.
