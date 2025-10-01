Kontrolle über Pkw verloren: Auto überschlug sich

Gegen 16.50 Uhr am Mittwochnachmittag wurden die Feuerwehren Spielberg und Sachendorf (Bezirk Murtal) zu einem Verkehrsunfall alarmiert: Ein Pkw-Lenker dürfte auf der Landesstraße L 503 – die Straße führt am Red Bull Ring vorbei – die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. In weiterer Folge kam er von der Fahrbahn ab und sein Wagen überschlug sich, bevor er auf der Fahrerseite zum Liegen kam.