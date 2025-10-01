Ex-IS-Frau vor Gericht ++ Explosion in München

Die IS-Rückkehrerin Maria G. ist zu 24 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Die Salzburgerin wurde der Verbrechen der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation schuldig gesprochen. Außerdem: In München kam es am frühen Morgen zu einem Grosseinsatz wegen mehreren Explosionen und Schüssen. Ein Mensch ist gestorben.