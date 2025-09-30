Graz: Post eröffnet reine Selbstbedienungs-Filiale

„Als gebürtiger Steirer freut es mich besonders, dass wir in Graz die größte SB-Filiale Österreichs eröffnen“, sagt Peter Umundum, stellvertretender Generaldirektor der Post. Der Standort hat übrigens einen flexiblen Schalter, der zur Weihnachtszeit, also in der Hochsaison, mit einem Mitarbeiter besetzt ist. Damit ist auch die Abholung von Sperrgut-Paketen möglich, die in einer Poststation keinen Platz finden würden.