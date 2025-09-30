Graz: Post eröffnet reine Selbstbedienungs-Filiale

Premiere für Graz: Die Post hat die erste Selbstbedienungsfiliale in der steirischen Landeshauptstadt eröffnet. Sie ist rund um die Uhr zugänglich und hat 1300 Abholfächer. Eine personelle Ausnahme gibt es nur in der Weihnachtszeit.
Reine „SB-Filialen“, die rund um die Uhr offen haben, gibt es in Österreich bereits – in Graz ist es hingegen eine Premiere: Der Standort in der Idlhofgasse 37 ist 230 Quadratmeter groß, bietet 1300 Abholfächer und zwei Versandstationen, wo Kunden Pakete (und Retourware) selbst frankieren und versenden können. Geöffnet hat man rund um die Uhr, Zielgruppe sind 10.000 Haushalte im Stadtteil Gries.
„Als gebürtiger Steirer freut es mich besonders, dass wir in Graz die größte SB-Filiale Österreichs eröffnen“, sagt Peter Umundum, stellvertretender Generaldirektor der Post. Der Standort hat übrigens einen flexiblen Schalter, der zur Weihnachtszeit, also in der Hochsaison, mit einem Mitarbeiter besetzt ist. Damit ist auch die Abholung von Sperrgut-Paketen möglich, die in einer Poststation keinen Platz finden würden.
