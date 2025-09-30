Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit 1300 Abholfächern

Graz: Post eröffnet reine Selbstbedienungs-Filiale

Steiermark
30.09.2025 11:59
Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr mit Post-Vorstand Peter Umundum.
Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr mit Post-Vorstand Peter Umundum.(Bild: Robert Frankl)

Premiere für Graz: Die Post hat die erste Selbstbedienungsfiliale in der steirischen Landeshauptstadt eröffnet. Sie ist rund um die Uhr zugänglich und hat 1300 Abholfächer. Eine personelle Ausnahme gibt es nur in der Weihnachtszeit. 

0 Kommentare

Reine „SB-Filialen“, die rund um die Uhr offen haben, gibt es in Österreich bereits – in Graz ist es hingegen eine Premiere: Der Standort in der Idlhofgasse 37 ist 230 Quadratmeter groß, bietet 1300 Abholfächer und zwei Versandstationen, wo Kunden Pakete (und Retourware) selbst frankieren und versenden können. Geöffnet hat man rund um die Uhr, Zielgruppe sind 10.000 Haushalte im Stadtteil Gries.

In der Postfiliale gibt es 1300 Abholfächer.
In der Postfiliale gibt es 1300 Abholfächer.(Bild: Robert Frankl)

„Als gebürtiger Steirer freut es mich besonders, dass wir in Graz die größte SB-Filiale Österreichs eröffnen“, sagt Peter Umundum, stellvertretender Generaldirektor der Post. Der Standort hat übrigens einen flexiblen Schalter, der zur Weihnachtszeit, also in der Hochsaison, mit einem Mitarbeiter besetzt ist. Damit ist auch die Abholung von Sperrgut-Paketen möglich, die in einer Poststation keinen Platz finden würden.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
134.743 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
133.115 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
108.128 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1331 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1167 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Europäische Allianz gegen den Österreich-Aufschlag
963 mal kommentiert
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer geht mit Bündnispartnern gegen die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf