Auto angehalten: „Bitte Geld für sterbende Mutter“

Betrügereien gibt es wie Sand am Meer. Und: Es gibt diesbezüglich nichts, was es nicht gibt. Das beweist ein Fall in Tirol. Zwei mutmaßliche Betrüger hielten eine Autolenkerin an und baten diese um Geld für ihre angeblich sterbende Mutter. Mit dem Versprechen, dieses zurückzuzahlen. Die Frau ging darauf ein, ihr Geld sah sie freilich nicht wieder.
Zu dem merkwürdigen Vorfall war es bereits vor gut drei Wochen, am 12. September, gekommen. Zwei zunächst unbekannte Männer hielten damals auf der Pass-Thurn-Straße in Oberndorf (Bezirk Kitzbühel) ein Fahrzeug an und baten die 26-jährige einheimische Lenkerin laut Polizei um eine „kurzfristige Geldaushilfe für ihre angeblich im Sterben liegende Mutter.“
Frau wartet vergeblich auf ihr Geld
Völlig überrumpelt und wohl auch aus Mitleid zückte die hilfsbereite Frau ihre Geldtasche und lieh den Männern mehr als 100 Euro. Das Duo fragte auch nach der Kontonummer und versprach, das Geld zurückzuzahlen. Zur zugesagten Rücküberweisung kam es jedoch bis heute nicht!
Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnten zwei Rumänen im Alter von 16 und 21 Jahren als Tatverdächtige identifiziert werden.
Die Polizei
Fahndung nach Verdächtigen
Das Opfer erstattete Anzeige bei der Polizei. „Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnten zwei Rumänen im Alter von 16 und 21 Jahren als Tatverdächtige identifiziert werden“, so die Exekutive. Deren Aufenthaltsort sei momentan nicht bekannt. Nach dem Duo werde gefahndet.
