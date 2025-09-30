Auto angehalten: „Bitte Geld für sterbende Mutter“

Betrügereien gibt es wie Sand am Meer. Und: Es gibt diesbezüglich nichts, was es nicht gibt. Das beweist ein Fall in Tirol. Zwei mutmaßliche Betrüger hielten eine Autolenkerin an und baten diese um Geld für ihre angeblich sterbende Mutter. Mit dem Versprechen, dieses zurückzuzahlen. Die Frau ging darauf ein, ihr Geld sah sie freilich nicht wieder.