Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Leibnitz und Liezen

Land streicht Förderungen für Produktionsschulen

Steiermark
29.09.2025 10:32
Das Grazer Landhaus.
Das Grazer Landhaus.(Bild: Jauschowetz Christian)

Der Sparkurs in der Steiermark fordert seine nächsten „Opfer“: Das Land streicht nun die Förderungen der Produktionsschulen in Leibnitz und Liezen. Grund seien die hohen Kosten und die niedrige Erfolgsquote.

0 Kommentare

In den Produktionsschulen sollen sozial benachteiligte und ausgrenzungsgefährdete Jugendliche wieder an den Arbeitsmarkt herangeführt werden. In der Steiermark werden aktuell vier solcher Ausbildungsstätten betrieben: In Graz und Leibnitz (betrieben durch den FAB/Verein zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung) sowie in Leoben und Liezen (betrieben durch Jugend am Werk) – die Finanzierung kommt jeweils vom Land.

Und da hat sich der zuständige Landesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) nun dazu entschieden, die Förderung für die beiden Standorte Liezen und Leibnitz ab 2026 zu streichen – beide Produktionsschulen wurden erst 2020 im Zuge der Corona-Pandemie ins Leben gerufen. Das Land spart so künftig 1,1 Millionen Euro. 

Landesrat für Arbeit, Finanzen und Wirtschaft: Willibald Ehrenhöfer.
Landesrat für Arbeit, Finanzen und Wirtschaft: Willibald Ehrenhöfer.(Bild: Jürgen Fuchs)

Grund seien der Rückgang der Covid bedingten hohen Jugendarbeitslosigkeit und auch die niedrige Erfolgsquote der betroffenen Häuser. Von den heuer in Liezen und Leibnitz 44 betreuten Personen konnten nur neun in den Arbeitsmarkt integriert oder in eine weitere Ausbildung gebracht werden – 2024 waren es noch 26 von 80 und das bei gleicher Fördersumme.

Neues Projekt wird präsentiert
Zudem werden arbeitsmarktpolitische Maßnahmen für Jugendliche im Rahmen des Ausbildungspflichtgesetzes bis 18 Jahren und der Ausbildungsgarantie seitens des Bundes unterstützt und gefördert. Außerdem wird auch im Arbeitsressort des Landes bereits an weiteren Unterstützungsmaßnahmen für Jugendliche gearbeitet – im Herbst will man ein neues Projekt in Zusammenarbeit mit einem externen Träger und der Wirtschaft präsentieren.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
133.478 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
129.682 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
127.377 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3062 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1843 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1567 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf