Land streicht Förderungen für Produktionsschulen

Grund seien der Rückgang der Covid bedingten hohen Jugendarbeitslosigkeit und auch die niedrige Erfolgsquote der betroffenen Häuser. Von den heuer in Liezen und Leibnitz 44 betreuten Personen konnten nur neun in den Arbeitsmarkt integriert oder in eine weitere Ausbildung gebracht werden – 2024 waren es noch 26 von 80 und das bei gleicher Fördersumme.