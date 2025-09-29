Überholmanöver: Trendwende bei Heizungen in NÖ

„Das ist ein Meilenstein für die Wärmewende“

„Jede neue Anlage bedeutet mehr Versorgungssicherheit, regionale Wertschöpfung und auch spürbare Entlastung bei den Heizkosten“, so Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur ENU. Für die Umwelt heißt das: 276.000 Tonnen weniger CO2 und knapp 637 Millionen Euro mehr an regionalem Umsatz. Da freut man sich auch in der Landespolitik, dass die Bürger zu Recht Energiepioniere sind und vor allem unabhängiger vom Ölpreis werden wollen: „Die Menschen machen uns zurecht zum Energiebundesland Nummer eins, wir sind Pioniere.“