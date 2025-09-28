Mit Pkw auf Gegenfahrbahn geraten: Frau verletzt

Zwei Verletzte forderte am Freitag ein schwerer Verkehrsunfall in Kirchbichl (Bezirk Kufstein)! Ein Senior (83) war mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei in das Auto einer Einheimischen (47) geprallt.
Der 83-jährige Deutsche aus Sachsen war mit seinem Auto auf der Luechstraße in Richtung Söll unterwegs. Gegen 13 Uhr geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw.
Dieses wurde gelenkt von einer 47-jährigen Einheimischen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision auf den neben der Straße verlaufenden Rad- bzw. Gehweg geschleudert und stark beschädigt.
Die Frau wurde dabei an der linken Schulter und am rechten Bein verletzt und mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Der Deutsche blieb laut eigenen Angaben unverletzt. Die Straße war für rund zwei Stunden nur wechselseitig passierbar.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.