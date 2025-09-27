Zuerst Moped gestohlen, dann vor Polizei geflohen

Am Freitag wurde der Polizei in Hall der Diebstahl eines Mopeds gemeldet. Stunden später wurde dieses bei einer Verkehrskontrolle der Polizei in Innsbruck gefunden. Der Fahrer und der Beifahrer ergriffen die Flucht. Einer konnte gestellt werden.
Gegen 18.40 Uhr wurde der Polizei in Hall ein Diebstahl gemeldet. Ein Moped sei seinem Besitzer gestohlen worden. Kurz nach 23 Uhr sollte es in Innsbruck wieder auftauchen.
Dort wurde eine Polizeistreife bei einer Verkehrskontrolle auf das Gefährt aufmerksam. Als die Beamten den Lenker sowie den Beifahrer kontrollieren wollten, ergriff das Duo zu Fuß die Flucht. Die Polizei konnte den Beifahrer, einen 18-jährigen Afghanen, stellen.
Moped wieder bei rechtmäßigem Besitzer
Der junge Mann zeigte sich bei der Einvernahme nicht geständig. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. Das Moped wurde dem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt. Weitere Erhebungen laufen.
Kommentare
