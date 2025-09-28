Volksmusik 2.0 – so geht die neue Begeisterung

Einzigartige Mischung sprengt alle Grenzen

Auf diversen Plattformen im Internet haben auch die fünf Burschen aus dem Sankt Galler Rheintal ihre Spielwiese gefunden, um Blasmusik bei den jungen Leuten auf die Überholspur zu bringen. Mit der Mischung aus Pop, Blasmusik, Techno, Elektrobeat und Oberkrainer-Hits zum Mitsingen sprengen die Freigeister herkömmliche Grenzen. „Wir hatten das Glück, dem Trend folgend mit den richtigen Songs auch ein passendes Publikum anzusprechen“, erklärt sich Fäaschtbänkler-Pianist Roman Wüthrich den durchschlagenden Erfolg.