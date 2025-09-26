Betrunken mit Lkw auf A12: Von Polizei gestoppt

Microsoft stoppt Cloud-Dienst für Israels Armee
Überwachung in Gaza
Vor Fahrtantritt zu tief ins Glas geschaut hat der ukrainische Lenker (62) eines Lkw am Donnerstag. Auf der Fahrt vom Unterland Richtung Innsbruck geriet er auf der Inntalautobahn A12 wegen seiner Fahrweise ins Visier der Tiroler Polizei.
Ereignet hat sich der Vorfall gegen 15 Uhr. Der 62-Jährige fuhr mit dem Lkw auf der A12 vom Unterland in Richtung Innsbruck. „Aufgrund seines auffälligen Fahrverhaltens wurde der Fahrer einer Kontrolle unterzogen“, heißt es von der Polizei.
„Schein“ futsch, Strafe einkassiert
„Dabei wurde eine starke Alkoholisierung festgestellt.“ Dem Ukrainer wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem musste er eine Strafe in der Höhe von etwas mehr als 1000 Euro bezahlen.
