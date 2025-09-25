Kinderschutzpreis 2025

Winkens: „Bin betroffen von Gewalt in der Familie“

Adabei-TV Clips
25.09.2025 16:26
0 Kommentare

Der Kinderschutzpreis 2025 hat viele Menschen zusammengebracht, die sich mit großem Engagement für das Wohl von Kindern einsetzen. Wir haben unter anderem mit Ekle Winkens gesprochen, die sich seit Jahren im Bereich Kinderschutz engagiert. Mehr dazu im Video.

Weitere Videos
50 Jahre Hilton
Glamour, Promis und haarsträubende Trends
Adabei-TV Clips
Alexander Eder im Talk
„Will mit den Leuten einfach nur eskalieren“
Adabei-TV Clips
Zoë Straub über ESC:
„Mein Auftritt von damals ist nicht mehr greifbar“
Adabei-TV Clips
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf