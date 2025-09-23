Teurer Babler-Trip, Staus und Max Giesinger live

Sich in dieser Causa unsichtbar machen und keine Fragen der Medien beantworten – definiert Andreas Babler (SPÖ) so das Wort Transparenz? Der Vizekanzler schweigt zu den Kosten seiner New-York-Reise vehement. UND: Bambi, Deutscher Fernsehpreis, MTV-Award, dazu Gold und Platin in Mehrfach-Ausführung: Und da alles mit Mitte 30. Wenn Max Giesinger seine Songs schmettert, singen ganze Stadien mit. Was sein Erfolgsrezept ausmacht? Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Sasa Schwarzjirg.