23-Jährige neue Präsidentin von italienischem Klub

„Große Ehre“

Rizzo, die laut eigenen Aussagen als Fan von Ternanana aufgewachsen sei, sprach bei ihrer Vorstellung von einer „großen Ehre“. Sie sei sich der Verantwortung des Postens bewusst. „Mit erfahrenen Mitarbeitern fühle ich mich viel sicherer und bin überzeugt, dass der Verein vorankommen wird. Die erste Aufgabe besteht darin, eine gute Verbindung zum Team und zur Stadt aufzubauen“, so die Italienerin.