Das gab‘s noch nie

23-Jährige neue Präsidentin von italienischem Klub

Fußball International
25.09.2025 06:29
Claudia Rizzo übernahm als Präsidentin bei Ternana Calcio.
Claudia Rizzo übernahm als Präsidentin bei Ternana Calcio.(Bild: Instagram/ternana_calcio_official)

Mit gerade einmal 23 Jahren wurde Claudia Rizzo als neue Präsidentin des italienischen Drittligisten Ternana Calcio vorgestellt. Sie ist damit die jüngste Vereinschefin der italienischen Fußball-Geschichte.

0 Kommentare

Vor und einem Monat hatte der Unternehmer Gianluigi Rizzo den Klub gekauft. Um die Vereinsführung in den Händen der Familie zu wissen, installierte der Olivenöl-Produzent seine eigene Tochter als Präsidentin. 

„Große Ehre“
Rizzo, die laut eigenen Aussagen als Fan von Ternanana aufgewachsen sei, sprach bei ihrer Vorstellung von einer „großen Ehre“. Sie sei sich der Verantwortung des Postens bewusst. „Mit erfahrenen Mitarbeitern fühle ich mich viel sicherer und bin überzeugt, dass der Verein vorankommen wird. Die erste Aufgabe besteht darin, eine gute Verbindung zum Team und zur Stadt aufzubauen“, so die Italienerin.

Noch jünger waren bei ihrem Antritt als Klub-Präsident ausschließlich Männer. Der Jüngste? Allesandro Ruggeri, der 2008 im Alter von nur 21 Jahren bei Serie-A-Klub Atalanta Bergamo übernahm.

Porträt von krone Sport
krone Sport
