Schwerer Unfall in Tirol fordert fünf Helikopter

LIVE: Midtjylland führt, Sturm ist gefordert
Europa League
Fünf Hubschrauber wurden nach einem schweren Unfall in Tirol am Mittwochnachmittag angefordert – wegen erschwerten Bedingungen durch das Wetter kam nur einer bei der Unfallstelle an.
Zu einem tragischen Autounfall kam es am Mittwochnachmittag in Tirol. Mindestens vier Personen wurden bei einem Autounfall auf der Fernpass-Bundesstraße bei Pflach verletzt, zwei davon schwer. Angefordert wurden fünf Hubschrauber, doch nur einer erreichte die Unfallstelle. Grund waren erschwerte Bedingungen durch das Wetter.
Drei Rettungswagen und vier Notärzte waren vor Ort, ebenso die Feuerwehren Pflach und Vils sowie mehrere Polizeiwagen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.