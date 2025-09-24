Schwerer Unfall in Tirol fordert fünf Helikopter

Zu einem tragischen Autounfall kam es am Mittwochnachmittag in Tirol. Mindestens vier Personen wurden bei einem Autounfall auf der Fernpass-Bundesstraße bei Pflach verletzt, zwei davon schwer. Angefordert wurden fünf Hubschrauber, doch nur einer erreichte die Unfallstelle. Grund waren erschwerte Bedingungen durch das Wetter.