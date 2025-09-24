Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steirische Industrie

Automatisierung soll Tausende neue Jobs bringen

Steiermark
24.09.2025 16:31
Siemens Mobility in Graz setzt auf hochautomatisierte Anlagen für den Zusammenbau von ...
Siemens Mobility in Graz setzt auf hochautomatisierte Anlagen für den Zusammenbau von Schienenfahrzeug-Fahrwerken.(Bild: Werner Krug)

Vom vermeintlichen Job-Killer zum Lichtblick für die steirische Industrie: Eine neue Wirtschaftskammer-Studie zeigt das enorme Potenzial der „smarten Produktion“ auf. Tausende neue Jobs sollen entstehen. Aktuelles Beispiel: Siemens Mobility baut neuen Standort in Fürstenfeld auf. 

0 Kommentare

Gute Nachrichten sind in der steirischen Industrie derzeit eher Mangelware. Umso mehr lassen nun die Ergebnisse einer aktuellen Studie des Instituts für Standort und Wirtschaft der Wirtschaftskammer Steiermark aufhorchen: Demnach ist der Sektor Automatisierung und smarte Produktion im Aufwind und entwickelt sich zu einem immer wichtigeren Jobmotor.

Starkes Wachstum in der Branche
„Seit 2008 haben wir in diesem Bereich ein Beschäftigungsplus von 60 Prozent“, sagt Studienautor Ewald Verhounig und setzt nach: „Ich war bei der Analyse selbst überrascht, wie stark dieses Feld jetzt schon ist.“ 44.000 Menschen sind in der Steiermark in der Automatisierungsbranche tätig. Diese umfasst eine Mischung aus klassischen Industriezweigen wie Maschinenbau und Elektrotechnik mit modernen IT-Dienstleistungen.

Zitat Icon

Früher hat man Angst gehabt, dass durch Automatisierung Jobs eingespart werden. Der aktuelle Trend zeigt uns was anderes

Herbert Ritter, Vorsitzender AT Styria

„Früher hat man Angst gehabt, dass durch Automatisierung Jobs eingespart werden. Der aktuelle Trend zeigt uns was anderes“, sagt Herbert Ritter, Vorsitzender der Plattform Automatisierungstechnik Styria und WKO-Vize-Chef. Die Sparte werde künftig auch in der Lage sein, „schwächelnde Branchen abzufedern und die wirtschaftliche Stabilität des Landes zu sichern.“

Mechatronik im Fokus

In Graz findet gerade das „Internationale Forum Mechatronik“ mit fast 400 Experten aus ganz Europa statt. Zugleich geht auch der Bundeslehrlingswettbewerb der Mechatroniker über die Bühne. Im Zuge dessen wurde eine Studie zur Automatisierungs-Branche in der Steiermark vorgestellt.

  • In der Steiermark sind rund 44.000 Menschen in der Automatisierung-Branche tätig. Bis zum Jahr 2030 könnten es um bis zu 10.000 mehr sein. 
  • Seit 2008 verzeichnete die Branche 60 Prozent Beschäftigungs-Plus.
  • Der Produktionswert ist im selben Zeitraum um 155 Prozent gestiegen.
  • Der Sektor steht für eine Wertschöpfung von rund 6,3 Milliarden Euro.
  • Aktuell gibt es 1200 offene Stellen im Cluster-Netzwerk AT Styria. 

Viele neue Arbeitsplätze in ländlichen Regionen
Das bestätigt die Studie in ihrem Ausblick. Der Sektor gehört demnach zu den dynamischsten in der Steiermark mit sehr hohem Wachstumspotenzial. „Bis 2030 könnten hier zusätzlich bis zu 10.000 Jobs entstehen“, sagt Ewald Verhounig. „Das wirkt auch regionalpolitisch. Gerade in den ländlichen Regionen entstehen neue Arbeitsplätze.“

Studienautor Ewald Verhounig, Herbert Brunner, Landesinnungsmeister Mechatroniker, AT ...
Studienautor Ewald Verhounig, Herbert Brunner, Landesinnungsmeister Mechatroniker, AT Styria-Vorsitzender Herbert Ritter, Siemens Mobility-Standortleiter Stefan Erlach, Helmut Röck, Geschäftsführer AT Styria (v. l.)(Bild: Lukas Elsneg )

Beispielhaft kann hier Siemens Mobility genannt werden. Am Standort in Graz-Eggenberg, dem Weltkompetenzzentrum für Schienenfahrzeug-Fahrwerke, wurde in den letzten Jahren massiv in Automatisierung investiert – vom Schweißroboter bis zur digitalisierten Endabnahme. Jetzt wird in Fürstenfeld ein zweiter Standort aufgebaut. Rund 45 Millionen Euro werden investiert, es entstehen 100 neue Arbeitsplätze. Bereits 2026 soll der Betrieb starten. „Automatisierung ist gerade in Zeiten wie diesen ein ganz wesentlicher Hebel, wir stehen unter enormem Wettbewerbsdruck und müssen die Effizienz heben“, sagt Siemens-Standortleiter Stefan Erlacher. 

Porträt von Hannes Baumgartner
Hannes Baumgartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Steiermark
WirtschaftAngst
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Gehen wir zu früh in Pension – oder zu spät?
„Fahren Höllentempo“
Warum das Pensionsalter viel zu schnell steigt
Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
237.249 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
193.502 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
173.631 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2022 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1836 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1648 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf