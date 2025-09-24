Automatisierung soll Tausende neue Jobs bringen

Beispielhaft kann hier Siemens Mobility genannt werden. Am Standort in Graz-Eggenberg, dem Weltkompetenzzentrum für Schienenfahrzeug-Fahrwerke, wurde in den letzten Jahren massiv in Automatisierung investiert – vom Schweißroboter bis zur digitalisierten Endabnahme. Jetzt wird in Fürstenfeld ein zweiter Standort aufgebaut. Rund 45 Millionen Euro werden investiert, es entstehen 100 neue Arbeitsplätze. Bereits 2026 soll der Betrieb starten. „Automatisierung ist gerade in Zeiten wie diesen ein ganz wesentlicher Hebel, wir stehen unter enormem Wettbewerbsdruck und müssen die Effizienz heben“, sagt Siemens-Standortleiter Stefan Erlacher.