Standbetreiber schenkten 50.000 Maß Bier aus

Mit 200.000 Besuchern an sechs Tagen zieht der Altstadtverband Salzburg eine positive Bilanz zum 48. Rupertikirtag. Dieser endet am 24. September, dem Namenstag des Heiligen Rupert, Landespatron der Stadt Salzburg, um 22 Uhr. Auch 2026 ist das Event fix im Veranstaltungskalender verankert.