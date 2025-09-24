Vorteilswelt
Rupertikirtag-Bilanz:

Standbetreiber schenkten 50.000 Maß Bier aus

Salzburg
24.09.2025 19:00
Zahlreiche Attraktionen zogen die Besucher in die Salzburger Altstadt.
Zahlreiche Attraktionen zogen die Besucher in die Salzburger Altstadt.(Bild: Markus Tschepp)

Mit 200.000 Besuchern an sechs Tagen zieht der Altstadtverband Salzburg eine positive Bilanz zum 48. Rupertikirtag. Dieser endet am 24. September, dem Namenstag des Heiligen Rupert, Landespatron der Stadt Salzburg, um 22 Uhr. Auch 2026 ist das Event fix im Veranstaltungskalender verankert.

Insgesamt gab es am Rupertikirtag heuer 125 Attraktionen und 65 Veranstaltungen für die Besucher. Zudem wurden 5000 Rupertimünzen geprägt. 

Das beliebte Kettenkarussell aus dem Jahr 1848 war während dieser sechs Tage 72 Stunden lang im Betrieb. Und die 100 Marktstandbetreiber schenkten unterdessen 50.000 Maß Bier aus. 

