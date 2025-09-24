Standbetreiber schenkten 50.000 Maß Bier aus
Rupertikirtag-Bilanz:
Mit 200.000 Besuchern an sechs Tagen zieht der Altstadtverband Salzburg eine positive Bilanz zum 48. Rupertikirtag. Dieser endet am 24. September, dem Namenstag des Heiligen Rupert, Landespatron der Stadt Salzburg, um 22 Uhr. Auch 2026 ist das Event fix im Veranstaltungskalender verankert.
Insgesamt gab es am Rupertikirtag heuer 125 Attraktionen und 65 Veranstaltungen für die Besucher. Zudem wurden 5000 Rupertimünzen geprägt.
Das beliebte Kettenkarussell aus dem Jahr 1848 war während dieser sechs Tage 72 Stunden lang im Betrieb. Und die 100 Marktstandbetreiber schenkten unterdessen 50.000 Maß Bier aus.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.