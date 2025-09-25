Opferstockdiebe: Mit Kanonen gegen Spatzen?

Rumänen wohl ohne Beute

Der Einsatz war – wohl ob des Großaufgebots – bald beendet: Nach dem Verlassen eines Zuges in Westendorf gab es für die Täter kein Entkommen mehr. Zwei Rumänen (33) wurden festgenommen, dazu ein Landsmann (21), der ein Fluchtauto lenkte. Zwei gestanden die – gescheiterte – Tat, bei der sie wohl nichts erbeuteten. Alle befanden sich am Mittwoch noch in Polizeigewahrsam, die Vernehmungen waren am Laufen. Die Staatsanwaltschaft muss jetzt über eine mögliche Untersuchungshaft entscheiden.