Pflege am Limit: Wer trägt die Last?

Pflege betrifft uns alle – sei es im Alter, bei Krankheit oder wenn Angehörige Unterstützung brauchen. Doch wie steht es um das Pflegesystem in Österreich? Pflegekräfte klagen über Überlastung, Angehörige fühlen sich oft alleingelassen, und gleichzeitig wird der Bedarf in den kommenden Jahren weiter steigen.