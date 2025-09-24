Vorteilswelt
Entschärfung geplant

„Aus“ für gefährliche Unfallstelle auf Nordspange

Niederösterreich
24.09.2025 09:15
Demnächst ist Baustart für eine neue Abbiegespur auf der Nordspange in Wiener Neustadt. Dann ...
Demnächst ist Baustart für eine neue Abbiegespur auf der Nordspange in Wiener Neustadt. Dann kann nur mehr verkehrssicher nach rechts abgebogen werden.(Bild: Leinweber Georg (ST1))

Der Knotenpunkt der B21 mit der Badenerstraße L151 an der „Nordspange Wiener Neustadt“, der für viele Unfälle sorgte, wird nun entschärft. Über eine eigene Ausfahrt gelangen dann Autofahrer aus Richtung Bad Fischau auf die L151 und müssen sich nicht mehr riskanten Linksabbiegemanövern aussetzen. 

14.000 Fahrzeuge passieren diesen Bereich auf der Wiener Neustädter Nordspange tagtäglich. Fahrzeuge, die aus Bad Fischau, Wöllersdorf oder Steinabrückl über die B21 kommen und auf die davon abzweigende L151, die Badenerstraße, nach links abbiegen möchten, sind dabei immer einer besonders hohen Unfallgefahr ausgesetzt. „Bei der damaligen Errichtung wurde die Anbindung nur als Halbanschlussstelle ausgeführt, was regelmäßig gefährliche Linksabbiegevorgänge zur Folge hatte“, analysiert FPÖ-Verkehrslandesrat Udo Landbauer die aktuelle, immer wieder brenzlige Straßensituation.

Bald nur mehr sicheres Rechtsabbiegen möglich
Der bestehende Verkehrsknoten wird nun zu einer Vollanschlussstelle umgebaut, womit die bisherigen Linksabbiegemanöver vollständig unterbunden werden. Dafür ist der Bau einer rund 160 Meter langen, zweispurigen Rampe südlich der B21 vorgesehen, die den Verkehr künftig sicher auf die L151 führt. Zusätzlich wird die B21 verbreitert, im Böschungsbereich werden beidseitig Steinmauern errichtet, auf der L151 ein neuer Linksabbiegestreifen geschaffen und die bestehende Straße mit einer neuen Deckschicht versehen.

„Nach Fertigstellung ist es auf der B21 in beide Fahrtrichtungen nur noch möglich, nach rechts abzubiegen“, so Udo Landbauer. „Das bedeutet: klare Verkehrsführung, keine riskanten Linksmanöver mehr und ein deutlicher Zugewinn an Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer“, freut sich der Verkehrslandesrat. Baubeginn für diese Entschärfung soll noch in diesem Herbst sein.

Doris Seebacher
