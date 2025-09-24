„Aus“ für gefährliche Unfallstelle auf Nordspange

Bald nur mehr sicheres Rechtsabbiegen möglich

Der bestehende Verkehrsknoten wird nun zu einer Vollanschlussstelle umgebaut, womit die bisherigen Linksabbiegemanöver vollständig unterbunden werden. Dafür ist der Bau einer rund 160 Meter langen, zweispurigen Rampe südlich der B21 vorgesehen, die den Verkehr künftig sicher auf die L151 führt. Zusätzlich wird die B21 verbreitert, im Böschungsbereich werden beidseitig Steinmauern errichtet, auf der L151 ein neuer Linksabbiegestreifen geschaffen und die bestehende Straße mit einer neuen Deckschicht versehen.