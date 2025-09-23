Grazer Altstadt ist eine der schönsten Europas

Internationale Auszeichnung für Graz: Das Reiseportal Tourlane kürt den Stadtkern mit seinen roten Dächern zum Hingucker unter den Destinationen auf dem Kontinent. Vor allem durch den historischen Charme und die Fußgängerfreundlichkeit überzeugte die Murmetropole.
Krakau, Neapel, Avignon – und Graz! Das Reiseportal Tourlane hat kürzlich ein Ranking der schönsten Altstädte auf den Kontinenten veröffentlicht, und die steirische Hauptstadt hat es unter die Top-10 in Europa geschafft (siehe Grafik unten). Rote Dächer, die auch Unesco-Weltkulturerbe sind, historischer Charme und „perfekt zu Fuß erkundbar“ – damit lässt Graz weltberühmte Städte wie Prag, Dubrovnik und Rom hinter sich zurück. Und das, obwohl sich von ihnen teilweise zehnmal so viele Fotos im sozialen Netzwerk Instagram tummeln, wie das Portal auch erhoben hat.
Wie kam Graz zu der Ehre? 65 Städte in fünf Weltregionen wurden untersucht. Neben der historischen Relevanz spielten auch die Kosten für eine Stadtführung und vor allem die Fußgängerfreundlichkeit eine Rolle in der Wertung der Reise-Experten – insofern kam Graz seine überschaubare Größe zugute, die alle fast Sehenswürdigkeiten fußläufig erreichbar macht.
Wer Inspiration auf anderen Kontinenten sucht: Sieger sind Sousse in Tunesien, Hoi An in Vietnam, St. Augustine in Florida (USA) und Cartagena in Kolumbien.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.