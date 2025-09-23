Grazer Altstadt ist eine der schönsten Europas

Krakau, Neapel, Avignon – und Graz! Das Reiseportal Tourlane hat kürzlich ein Ranking der schönsten Altstädte auf den Kontinenten veröffentlicht, und die steirische Hauptstadt hat es unter die Top-10 in Europa geschafft (siehe Grafik unten). Rote Dächer, die auch Unesco-Weltkulturerbe sind, historischer Charme und „perfekt zu Fuß erkundbar“ – damit lässt Graz weltberühmte Städte wie Prag, Dubrovnik und Rom hinter sich zurück. Und das, obwohl sich von ihnen teilweise zehnmal so viele Fotos im sozialen Netzwerk Instagram tummeln, wie das Portal auch erhoben hat.