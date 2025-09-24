Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lärm und Schmutz

Steinbruch in Leoben: Neue Hoffnung für Anrainer

Steiermark
24.09.2025 06:00
Anwohner des Steinbruchs am Galgenberg fühlen sich durch Lärm und Staub gestört.
Anwohner des Steinbruchs am Galgenberg fühlen sich durch Lärm und Staub gestört.(Bild: IGLL)

Seit Jahren fühlen sich Bewohner von Leoben-Leitendorf in der Steiermark durch einen Steinbruch gestört. Eine neue Rechtsansicht bringt nun Hoffnung für die Anrainer.

0 Kommentare

Lärm, Staub, Verkehr – die Anrainer im Stadtteil Leitendorf in Leoben versuchen seit Jahren, den Steinbruch vor ihrer Haustür zu bekämpfen. 2021 kam es zu einem Unfall, Steine hagelten auf die Siedlung nieder, eine Person wurde verletzt. Danach verbot die Bezirkshauptmannschaft Leoben Gewinnungssprengungen – das Landesverwaltungsgericht hob das Verbot allerdings 2022 wieder auf, nachdem die Betreiber Rechtsmittel eingelegt hatten.

„Wurde nie ernsthaft geprüft“
Jurist Werner Anzenberger unterstützt nun die Interessenvertretung der Anrainer. „Es wurde nie ernsthaft geprüft, ob es sich bei dem Steinbruch um einen sogenannten Bagatellbetrieb handelt“, sagt er – wenn das nämlich nicht der Fall ist, erfolge der Abbau illegal. „Für die Bürger ist die Sache unbefriedigend, weil sie die Sache rechtlich nicht weiterbringen können.“ Anzenberger sieht den BH am Zug.

Lesen Sie auch:
Direkt neben dem Wohngebiet wird in Leoben am Galgenberg Schotter abgebaut.
Krone Plus Logo
Leobener wehren sich
Steinbruch-Anrainer: „Dauerlärm von 6 bis 18 Uhr“
13.04.2024

Betreiber: „Alles rechtens“
Dort geht man jedoch von einer gültigen Genehmigung aus, heißt es auf „Krone“-Anfrage. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts, Sprengungen zu erlauben, sehe man als bindend an. Die Beschwerden der Anrainer nehme man aber ernst: Lärm- und Staubmessungen wurden vom Land Steiermark durchgeführt und werden gerade ausgewertet. „Wir hatten gerade erst eine Überprüfung. Das ist alles rechtens“, sagt Betreiber Franz Tieber.

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
177.486 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
171.324 mal gelesen
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
151.624 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2011 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1809 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1760 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf