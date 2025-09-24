Steinbruch in Leoben: Neue Hoffnung für Anrainer

Betreiber: „Alles rechtens“

Dort geht man jedoch von einer gültigen Genehmigung aus, heißt es auf „Krone“-Anfrage. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts, Sprengungen zu erlauben, sehe man als bindend an. Die Beschwerden der Anrainer nehme man aber ernst: Lärm- und Staubmessungen wurden vom Land Steiermark durchgeführt und werden gerade ausgewertet. „Wir hatten gerade erst eine Überprüfung. Das ist alles rechtens“, sagt Betreiber Franz Tieber.