Keine nachhaltige Mobilitätswende in Sicht

Pro Jahr werden 500.000 Euro in den Radverkehr investiert

Stadtchef Klaus Schneeberger verteidigt die Autoshow, die für seine Stadt ein wesentlicher Eckpfeiler der Wirtschaft ist. „Mehr als 80 Prozent der heuer ausgestellten Fahrzeuge waren E-Autos oder hybrid“. Und auch die Kritik an fehlenden Radinitiativen weist er zurück: „Wir finanzieren den Radverkehr jährlich mit 500.000 Euro und haben mit respektablen 14 Prozent einen größeren Radverkehrsanteil als viele andere Städte Österreichs“, so der ÖVP-Bürgermeister. Und auch das Next-Bike-System sowie der E-Scooter-Verleih erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Stadtbewohnern.