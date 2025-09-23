Sacramento-Aus in Linz ++ Doppel-Titel für Miedler

Ousmane Dembele gewinnt erstmals den Ballon d’Or, Lukas Miedler holt einen Doppel-Titel im Fernen Osten und Basketballer Raschid Mahalbasic kehrt nach 15 Jahren nach Österreich zurück – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 23. September.