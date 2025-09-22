Ausflug bei Traumwetter endete für Biker im Spital

In Krankenhaus geflogen

Dabei prallte der 36-Jährige gegen den Unterfahrschutz der Leitschiene und rutsche diesen rund 30 Meter entlang, ehe er zum Stillstand kam. Der Rumäne zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. „Er wurde mit dem Notarzthubschrauber C7 ins Krankenhaus nach Lienz geflogen“, heißt es seitens der Polizei. Am Motorrad entstand Totalschaden.