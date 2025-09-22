Ausflug bei Traumwetter endete für Biker im Spital

Märtha Louise zittert um sterbenskranken Durek
Das herrliche Spätsommerwetter nutzte am Sonntag in Osttirol auch ein 36-jähriger Rumäne für einen Ausflug mit seinem Motorrad. Doch die Fahrt endete für den Mann im Spital. Seine Maschine ist Schrott.
Gegen 13.30 Uhr war der Motorradfahrer am Sonntag auf der L26 in Fahrtrichtung Kals unterwegs, als er in einer Kurve plötzlich ins Schleudern geriet und in weiterer Folge zu Sturz kam.
In Krankenhaus geflogen
Dabei prallte der 36-Jährige gegen den Unterfahrschutz der Leitschiene und rutsche diesen rund 30 Meter entlang, ehe er zum Stillstand kam. Der Rumäne zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. „Er wurde mit dem Notarzthubschrauber C7 ins Krankenhaus nach Lienz geflogen“, heißt es seitens der Polizei. Am Motorrad entstand Totalschaden.
