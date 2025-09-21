Mit 100 km/h durch Ort: Polizei stoppte Raser (23)

LIVE: Barcelona erhöht die Führung gegen Getafe
Mit 100 statt erlaubter 50 km/h raste am Sonntag ein 23-jähriger Österreicher durch Neustift im Stubaital und überholte dabei auch andere Autos. Die Polizei konnte ihn anhalten.
Am Sonntag gegen 11 führte eine Polizeistreife im Bereich Neustift im Stubaital Geschwindigkeitsmessungen durch.
Dabei wurde ein 23-jähriger Österreicher mit seinem Pkw festgestellt, welcher im Ortsgebiet mehrere Fahrzeuge überholte und bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 50 mit 100 km/h gemessen wurde.
Der Lenker wurde angehalten und ihm der Führerschein aufgrund der massiven Geschwindigkeitsübertretung an Ort und Stelle abgenommen. Der Österreicher wird bei der BH Innsbruck zur Anzeige gebracht.
