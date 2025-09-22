Telfs will Standort für die Bezirkshauptmannschaft

Geht es nach dem Telfer Vize-Bürgermeister Johannes Auguistin, soll die BH Innsbruck Land (derzeit in Innsbruck) nach Telfs übersiedeln. Sein Antrag wurde in der Gemeinderatssitzung einstimmig angenommen.
Aufhorchen ließ bei der letzten Telfer Gemeinderatssitzung der 2. Vize-Bürgermeister Johannes Augustin von den Neos. Er machte den Vorschlag, den Sitz der Bezirkshauptmannschaft von Innsbruck Land nach Telfs zu verlegen. In Hall sollte eine Außenstelle errichtet werden. Derzeitiger Sitz ist bekanntlich Innsbruck.
Bürgernähe statt Landeshauptstadt
Seiner Ansicht nach sei das im Sinne einer modernen, bürgernahen Landesverwaltung längst überfällig, dass sich der Verwaltungssitz nah an den Bürgern und Bürgerinnen des Bezirks und nicht außerhalb in der Landeshauptstadt befinden sollte. Zudem verfüge Telfs, die übrigens die bevölkerungsreichste Gemeinde des Bezirks ist, mit dem ehemaligen Raiffeisen-Gebäude – eine Nachnutzung ist noch unklar – im Zentrum von Telfs über eine ideale Infrastruktur.
Salzburg Umgebung als Vorbild
Als Vorbild für seine Forderung führte Augustin den Bezirk Salzburg Umgebung an, dessen Verwaltungssitz sich ebenso außerhalb der Landeshauptstadt in Seekirchen am Wallersee befindet. Um kurze Wege für alle Einwohner des Bezirks zu gewährleisten, solle zudem eine Außenstelle in Hall eingerichtet werden, wofür es – wie etwa im Bezirk Südoststeiermark – auch gut funktionierende Beispiele gebe. „Und das frei werdende Gebäude mitten in Innsbruck könnte dann künftig vom MCI genutzt werden“, denkt Augustin, der im Brotberuf Anwalt ist, gleich weiter. Der Antrag wurde auf die Tagesordnung genommen und vom Telfer Gemeinderat auch einstimmig angenommen.
