Telfs will Standort für die Bezirkshauptmannschaft

Salzburg Umgebung als Vorbild

Als Vorbild für seine Forderung führte Augustin den Bezirk Salzburg Umgebung an, dessen Verwaltungssitz sich ebenso außerhalb der Landeshauptstadt in Seekirchen am Wallersee befindet. Um kurze Wege für alle Einwohner des Bezirks zu gewährleisten, solle zudem eine Außenstelle in Hall eingerichtet werden, wofür es – wie etwa im Bezirk Südoststeiermark – auch gut funktionierende Beispiele gebe. „Und das frei werdende Gebäude mitten in Innsbruck könnte dann künftig vom MCI genutzt werden“, denkt Augustin, der im Brotberuf Anwalt ist, gleich weiter. Der Antrag wurde auf die Tagesordnung genommen und vom Telfer Gemeinderat auch einstimmig angenommen.