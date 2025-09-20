Drei Verletzte bei Unfall in Payerbach

Ein Frontalzusammenstoß auf der Höllentalbundesstraße (B27) im Gemeindegebiet von Payerbach (Bezirk Neunkirchen) hat am Freitagabend drei Verletzte gefordert. Unter ihnen zwei Jugendliche. Ein 30-jähriger PKW-Fahrer kollidierte mit dem Auto einer 17-Jährigen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Mann habe ein anderes Fahrzeug überholen wollen.