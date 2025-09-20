Drei Verletzte bei Unfall in Payerbach

In Payerbach, Bezirk Neunkirchen, kam es Freitagabend zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 17-Jährige wurde mit dem „Christophorus 33“ ins Krankenhaus transportiert.
Ein Frontalzusammenstoß auf der Höllentalbundesstraße (B27) im Gemeindegebiet von Payerbach (Bezirk Neunkirchen) hat am Freitagabend drei Verletzte gefordert. Unter ihnen zwei Jugendliche. Ein 30-jähriger PKW-Fahrer kollidierte mit dem Auto einer 17-Jährigen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Mann habe ein anderes Fahrzeug überholen wollen.
„Christophorus 33“ transportierte die Jugendliche ins Krankenhaus Eisenstadt. Der 16 Jahre alte Beifahrer des Mädchens und der 30-Jährige wurden vom Rettungsdienst ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt gebracht. Alle stammen aus dem Bezirk Neunkirchen.
Kommentare
