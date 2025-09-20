Mann mit Baseballschläger und Messer attackiert

Kurz nach 18 Uhr kam es vor einem Wohnhaus in Innsbruck zu einem Streit zwischen einem 33-jährigen Serben und einem 28-jährigen Deutschen. Plötzlich ging der ältere der beiden mit einem Baseballschläger auf seinen Kontrahenten los und verletzte ihn dabei leicht. Daraufhin mischte sich auch der 69-jährige Vater des Angreifers ein und bedrohte den 28-Jährigen mit einem Klappmesser.