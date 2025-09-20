Mann mit Baseballschläger und Messer attackiert

Wilde Szenen spielten sich am frühen Freitagabend bei einem Wohnhaus in Innsbruck ab. Ein 33-Jähriger und sein Vater griffen einen 28-Jährigen mit einem Baseballschläger und einem Klappmesser an. Die Polizei ermittelt.
Kurz nach 18 Uhr kam es vor einem Wohnhaus in Innsbruck zu einem Streit zwischen einem 33-jährigen Serben und einem 28-jährigen Deutschen. Plötzlich ging der ältere der beiden mit einem Baseballschläger auf seinen Kontrahenten los und verletzte ihn dabei leicht. Daraufhin mischte sich auch der 69-jährige Vater des Angreifers ein und bedrohte den 28-Jährigen mit einem Klappmesser.
Ermittlungen der Polizei laufen
Die Nachbarn alarmierten die Polizei, die rasch am Tatort eintraf. Die Beamten stellten sowohl den Baseballschläger als auch das Messer sicher. Die genauen Hintergründe und der Ablauf der Tat sind noch Gegenstand laufender kriminalpolizeilicher Ermittlungen. „Nach Abschluss der Erhebungen wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet“, hieß es seitens der Exekutive.
