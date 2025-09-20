Dieb riss Frau im Rollstuhl ihre Ketten vom Hals

Besonders dreister Diebstahl am Freitagabend in einem Park in Hall in Tirol! Ein unbekannter Mann riss einer 59-jährigen Rollstuhlfahrerin ihre Ketten vom Hals. Der Täter ist flüchtig, die Polizei ermittelt.
Die 59-Jährige war am Freitag gegen 21.20 Uhr mit ihrem Elektrorollstuhl in einem Park in Hall unterwegs, als sie bemerkte, dass ihr ein bis dato unbekannter Mann folgte. Plötzlich packte er die Frau am Hals und riss ihr. Der Dieb flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.
Polizei sucht Mann mit Vollbart
Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet. „Mehrere Streifen waren im Einsatz, der Täter konnte aber vorerst nicht ausfindig gemacht werden“, heißt es seitens der Polizei. Der Unbekannte hat einen dunklen Vollbart und dunkle Haare. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
