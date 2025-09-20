Urlauber verloren in Tiroler Bergen Orientierung

Ein deutsches Ehepaar (60 und 61 Jahre alt) geriet am Freitagabend bei einer Tageswanderung im Tiroler Zillertal in eine gefährliche Situation. Beim Abstieg von der Kirchspitze im Gemeindegebiet von Gerlos verloren die beiden die Orientierung und mussten einen Notruf absetzen.
Das Urlauberpaar wollte am Freitag die Tiroler Berge erkunden. Bereits in den Morgenstunden verließen sie ihre Unterkunft und machten sie sich auf den Weg zur Kirchspitze.
Unverletzt ins Tal gebracht
Auf rund 2000 Metern Seehöhe verloren die beiden dann aber in felsdurchsetztem, steilem Gelände die Orientierung und konnten weder weitergehen noch umkehren. Die Deutschen setzten schließlich einen Notruf ab. Vier Bergretter rückten sofort aus und konnten das Paar nach kurzer Zeit lokalisieren und wohlbehalten ins Tal begleiten.
