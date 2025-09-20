Urlauber verloren in Tiroler Bergen Orientierung

Unverletzt ins Tal gebracht

Auf rund 2000 Metern Seehöhe verloren die beiden dann aber in felsdurchsetztem, steilem Gelände die Orientierung und konnten weder weitergehen noch umkehren. Die Deutschen setzten schließlich einen Notruf ab. Vier Bergretter rückten sofort aus und konnten das Paar nach kurzer Zeit lokalisieren und wohlbehalten ins Tal begleiten.