Den Garten der Nacht im Kinderkunstlabor erleben

Das Kinderkunstlabor in St. Pölten erfindet sich bereits zum vierten Mal neu. Und wieder ist aus Neugier etwas Neues entstanden, hält die künstlerische Leiterin Mona Jas bei der Eröffnung im Beisein von Bürgermeister Matthias Stadler und Landtagsabgeordneter Doris Schmidl fest. Mit „Schattenfänger – einer immersiven Ausstellung zum Garten der Nacht“ taucht der Nachwuchs nun in einen tiefblauen Raum ein, wo mittels filigraner Silhouetten unterschiedlicher Lebewesen Schatten geworfen werden.