Ausstellung St. Pölten

Den Garten der Nacht im Kinderkunstlabor erleben

Niederösterreich
19.09.2025 17:00
Neue Schau „Schattenfänger“ im Kinderkunstlabor in St. Pölten.
Neue Schau „Schattenfänger“ im Kinderkunstlabor in St. Pölten.(Bild: Imre Antal)

Neue Schau im Kinderkunstlabor St. Pölten zeigt, dass Dämmerung nicht still ist. Mit „Schattenfänger“ wartet bis Februar 2026 eine immersive Ausstellung.

Das Kinderkunstlabor in St. Pölten erfindet sich bereits zum vierten Mal neu. Und wieder ist aus Neugier etwas Neues entstanden, hält die künstlerische Leiterin Mona Jas bei der Eröffnung im Beisein von Bürgermeister Matthias Stadler und Landtagsabgeordneter Doris Schmidl fest. Mit „Schattenfänger – einer immersiven Ausstellung zum Garten der Nacht“ taucht der Nachwuchs nun in einen tiefblauen Raum ein, wo mittels filigraner Silhouetten unterschiedlicher Lebewesen Schatten geworfen werden.

Neue Schau „Schattenfänger" im Kinderkunstlabor. Mit dabei: Hermann Dikowitsch (NÖKU), Mona ...
Neue Schau „Schattenfänger“ im Kinderkunstlabor. Mit dabei: Hermann Dikowitsch (NÖKU), Mona Jas, Doris Schmidl und Bürgermeister tadler(Bild: Imre Antal)
(Bild: Imre Antal)
(Bild: Imre Antal)
Gemeinschaftsausstellung der Künstler
Gemeinschaftsausstellung der Künstler(Bild: Imre Antal)

Durch Taschenlampen entstehen neue Umrisse, über Lautsprecher ertönt etwa das Summen eines Bienenschwarms. Mit der neuen Schau von Robert Gabris, Iva Ivanova, Natalia Dominguez Rangel und Theodor Moise, kurartiert von Lorena Morena Vera, ist bis 8. Februar 2026 eine installative Gruppenausstellung zu sehen, die sich als Garten im Übergang zwischen Tag und Nacht entfaltet.

Zitat Icon

Die Schau übertrifft alle herkömmlichen Vorstellungen eines immersiven Raums. Entstanden ist eine Zwischenwelt, in die Nutzer eintauchen können.

Mona Jas, künstlerische Leiterin des Kinderkunstlabors

Bild: Imre Antal

Ausstellung läuft bis Februar 2026
Die Idee dazu entstand im Zuge des Tangente-Festivals. Bereits da wurden die Künstler auf das Kinderkunstlabor aufmerksam. „Man spricht von der Stille der Nacht. Dabei ist die Nacht niemals still, schon gar nicht im Garten“, erklärt Moise. Dabei sind die Besucher eingeladen, den in der Dämmerung liegenden Ort laufend mitzugestalten.

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
