Schleritzko-Nachfolge

Kasser als Landesrat war ein Überraschungscoup

Niederösterreich
20.09.2025 18:00
Der designierte Landesrat Anton Kasser im Interview gleich nach seiner Nominierung
Der designierte Landesrat Anton Kasser im Interview gleich nach seiner Nominierung(Bild: NÖ Landesregierung/Maier)

Der wegen Öko-Engagements als „schwarzer Grüner“ geltende Abgeordnete und Ortschef musste sich sehr rasch entscheiden. Das erzählt der designierte Landesrat Anton Kasser im Gespräch mit der „Krone“.

0 Kommentare

„Der Anruf der Landeshauptfrau hat mich natürlich sehr geehrt. So etwas kann man nicht planen, und lange Zeit zum Überlegen hatte ich nicht“, schmunzelt der Noch-Bürgermeister von Allhartsberg, Bezirk Amstetten. Dieses seit 30 Jahren ausgeübte Amt hat Anton Kasser noch bis Donnerstag in einer Woche inne.

Mit „100 Prozent Kraft“
Als Landesrat gilt für ihn dann das Gebot des Amtsverlusts, welches genau für solche Fälle vorgesehen ist. Auch aus allen anderen Ämtern – etwa als Präsident der NÖ-Umweltverbände – will sich der 62-Jährige sukzessive zurückziehen, sobald er die Nachfolge von Ludwig Schleritzko antritt: „Ich will das Amt des Landesrates 100-prozentig und vom ersten Tag an mit ganzer Kraft ausfüllen!“

Tatsächlich dürfte die Nominierung Kassers ein Überraschungscoup aus St. Pölten gewesen sein – und die Macht des Bauernbunds im Lande festigen. Denn genau dort ist der Mostviertler verwurzelt. Im Gespräch soll auch der EU-Mandatar und Rinderzüchter Alex Bernhuber gewesen sein. Fazit: Alles andere als ein Landwirt wäre eine noch größere Überraschung gewesen.

Lesen Sie auch:
Schlussstrich: Landesrat Schleritzko wechselt in den Raiffeisen-Sektor.
Nachfolger bereits fix
Polit-Beben: Schleritzko verlässt Landesregierung
18.09.2025

Schleritzko: „Neues Kapitel“
Schleritzko indes spricht erstmals über seinen Wechsel zu Raiffeisen: „Mit 46 Jahren stehe ich aktuell inmitten des Erwerbslebens. Jetzt ein neues Kapitel aufzuschlagen und meine Karriere in eine neue Bahn zu lenken, ist der richtige Zeitpunkt. Ich war Politiker mit Leib und Seele und werde mich jetzt mit voller Kraft neuen Aufgaben in der Finanzwirtschaft widmen.“

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Folgen Sie uns auf