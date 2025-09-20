Kasser als Landesrat war ein Überraschungscoup

Mit „100 Prozent Kraft“

Als Landesrat gilt für ihn dann das Gebot des Amtsverlusts, welches genau für solche Fälle vorgesehen ist. Auch aus allen anderen Ämtern – etwa als Präsident der NÖ-Umweltverbände – will sich der 62-Jährige sukzessive zurückziehen, sobald er die Nachfolge von Ludwig Schleritzko antritt: „Ich will das Amt des Landesrates 100-prozentig und vom ersten Tag an mit ganzer Kraft ausfüllen!“