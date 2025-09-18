Polit-Beben: Schleritzko verlässt Landesregierung

Schleritzkos erreichte Meilensteine können sich sehen lassen: Unter seiner Verantwortung als Landesrat für Finanzen, Mobilität, Infrastruktur und die Landes- und Universitätskliniken wurden nicht nur die Landesfinanzen durch schwierige Jahre geführt, sondern auch wichtige Infrastrukturprojekte umgesetzt. Mit dem Gesundheitsplan 2040+, der völligen Neustrukturierung des Gesundheitswesens im Land, wurde er mit einer vermeintlich unlösbaren Aufgabe ins Rennen geschickt – Ergebnis war eine Reform, die von allen Parteien in der Regierung beschlossen und unisono aus dem Gesundheitsbereich viel Achtung erfuhr. Während der Koalitionsverhandlungen wurde Schleritzko zuletzt auch mehrfach als Minister gehandelt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Ich danke Ludwig Schleritzko für sein persönliches Engagement für die Menschen in unserem Land. Für seine neue Aufgabe wünsche ich ihm alles erdenklich Gute.“