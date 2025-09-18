E-Scooter-Unfall: Pkw erfasste elfjähriges Mädchen

Ohne Helm unterwegs

Dabei fuhr sie, ohne auf den Verkehr zu achten, unmittelbar vor das Auto der 34-Jährigen. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung konnte die Pkw-Lenkerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Mädchen trug keinen Helm und verletzte sich schwer. Sie wurde ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, gebracht.