E-Scooter-Unfall: Pkw erfasste elfjähriges Mädchen

Am Donnerstag querte ein Mädchen (11) am E-Scooter in St. Barbara im Mürztal die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Trotz Notbremsung erfasste sie ein Pkw. Sie trug keinen Helm und verletzte sich schwer.
Gegen 12.30 Uhr am Donnerstag lenkte ein elfjähriges Mädchen ihren E-Scooter auf dem Gehsteig entlang der L118 in St. Barbara im Mürztal. Auf der Straße direkt neben ihr fuhr eine 34-jährige Pkw-Lenkerin. Auf einmal beschloss das Mädchen, die Straße zu queren.
Ohne Helm unterwegs
Dabei fuhr sie, ohne auf den Verkehr zu achten, unmittelbar vor das Auto der 34-Jährigen. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung konnte die Pkw-Lenkerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Mädchen trug keinen Helm und verletzte sich schwer. Sie wurde ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, gebracht.
