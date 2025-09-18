Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Region macht mobil

Angezählte Thermenbahn fährt auch nächstes Jahr

Steiermark
18.09.2025 16:15
Die Thermenbahn fährt auch 2026 zwischen Hartberg und Fehring.
Die Thermenbahn fährt auch 2026 zwischen Hartberg und Fehring.(Bild: WKO)

Der Zugverkehr zwischen Hartberg und Fehring könnte eingestellt werden, eine Umstellung auf Busse wird überprüft. Laut ÖBB-Chef Andreas Matthä gibt es vorerst aber keine Veränderungen. In der Region hofft man sogar auf einen Ausbau der Thermenbahn. 

0 Kommentare

Eine Region macht mobil: Nachdem vor wenigen Wochen führende Regionalpolitiker ein Schreiben für den Erhalt der Thermenbahn nach Wien geschickt haben, vollzogen dieser Tage Vertreter von Wirtschafts-, Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund den Schulterschluss und fordern die Absicherung der Strecke von Hartberg bis Fehring. „Für eine innovative Zukunftsregion wie den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist eine zeitgemäße Bahninfrastruktur unabdingbar“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Die Strecke Hartberg-Fehring ist ja – im Gegensatz zum nördlichen Abschnitt von Niederösterreich bis Hartberg – angezählt. Die ÖBB prüfen, ob nicht eine Umstellung auf „attraktive Busverbindungen mit gleichwertigem Taktangebot“ sinnvoller sei. Dasselbe gilt für drei Nebenbahnen in Oberösterreich.

Lesen Sie auch:
Abgeordnete, Bürgermeister und Vertreter aus Wirtschaft und Tourismus schließen sich für die ...
Einstellung droht
Brief nach Wien: Regionen kämpfen um Thermenbahn
28.08.2025
Konzept „2028+“
ÖBB-Kahlschlag: So soll die Thermenbahn überleben
24.05.2025
Sorge in Oststeiermark
Thermenbahn könnte jetzt aufs Abstellgleis kommen
14.05.2025

Noch ist keine Entscheidung gefallen. Im nächsten Fahrplanjahr (ab 14. Dezember) fahren jedenfalls noch Züge – das bestätigte ÖBB-Chef Andreas Matthä am Rande der Fahrplanpräsentation.

Züge fahren mit maximal 80 km/h
In der Region hofft man allerdings nicht nur auf den Erhalt, sondern sogar einen Ausbau der Bahn. Derzeit erreicht sie eine Geschwindigkeit von maximal 80 km/h und ist damit kaum Konkurrenz für den motorisierten Individualverkehr. Gewünscht wird auch eine Reaktivierung der von der ÖBB stillgelegten Güterbahnhöfe und Verladestationen entlang der Strecke. 

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
240.639 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
135.898 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
132.806 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1599 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1224 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Innenpolitik
Wirbel um Bablers Nominierung für Parteivorsitz
992 mal kommentiert
Andreas Babler wurde wieder für den Parteivorsitz nominiert. War das aber auch statutenkonform? ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf