Erfahrene Frauenpower am Küniglberg

Die personellen Umstrukturierungen im ORF sorgen für Aufsehen, weil es in den letzten Monaten vermehrt Frauen im Alter von 50 aufwärts traf. Doch viele erfahrene Moderatorinnen sind wichtige Stützen am Küniglberg. Diese Damen haben vorerst eine Zukunft beim Öffentlich-Rechtlichen.
Personalveränderungen beim ORF für Frauen ab 50 gab es in den letzten Monaten zuhauf. Manche gingen freiwillig, bei anderen wurden Verträge nicht verlängert, ein Insider sprach davon, dass Mitarbeiter „vor vollendete Tatsachen gestellt werden würden“ – die „Krone“ berichtete ausführlich. Das führt unweigerlich zur Frage, wie es mit anderen markanten Gesichtern und beliebten Persönlichkeiten beim Öffentlich-Rechtlichen weitergeht.
Gute Nachrichten gab es unlängst bei der großen ORF-Programmpräsentation für die geschasste Talk-Masterin Barbara Karlich (56). Die Burgenländerin musste sich nach gut zwei Jahrzehnten zwar von ihrer beliebten Nachmittags-Talkshow trennen, soll in „Barbara Karlich unterwegs“ aber weiter auf den Bildschirmen glänzen. Anstatt nur im Studio zu sitzen, wird sie künftig in ganz Österreich auf Tour gehen, um mit den Leuten über unterschiedliche Themen zu sprechen, die die Gesellschaft gerade bewegen.
In der Infoschiene setzt man am Küniglberg bis auf Weiteres noch auf Kompetenz mit viel Erfahrung. Die Grazerin Susanne Höggerl (53) begann ihre ORF-Karriere schon 2002 beim „ZIB Flash“ und präsentiert heute gemeinsam mit Tobias Pötzelsberger die Hauptnachrichten um 19.30 Uhr. Auch schon mehr als 20 Jahre ist die gebürtige Villacherin Christiane Wassertheurer (53) in Amt und Würden. Zu den beliebtesten Gesichtern in der Nachrichtenschiene gehört Nadja Bernhard (50), die abseits der aktuellen Weltlage auch gerne auf ihren Social-Media-Kanälen Einblicke in ihr Leben und Wirken gibt.
Lou Lorenz-Dittlbacher (51) war fast zwölf Jahre lang nicht von der Moderation der „ZIB 2“ zu trennen, und wurde Anfang 2022 zur Chefredakteurin von ORF III bestellt. Indes hat Wetterlady Christa Kummer (61) heute Abend ihren letzten Liveauftritt nach 30 Jahren – um 19.50 Uhr auf ORF 2.
Kommentare
