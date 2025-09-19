Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach den Abgängen

Erfahrene Frauenpower am Küniglberg

Unterhaltung
19.09.2025 06:00
Susanne Höggerl gehört seit mehr als 20 Jahren zum „ZIB“-Team und damit den am längsten ...
Susanne Höggerl gehört seit mehr als 20 Jahren zum „ZIB“-Team und damit den am längsten dienenden Moderatorinnen am Küniglberg.(Bild: Hans Leitner)

Die personellen Umstrukturierungen im ORF sorgen für Aufsehen, weil es in den letzten Monaten vermehrt Frauen im Alter von 50 aufwärts traf. Doch viele erfahrene Moderatorinnen sind wichtige Stützen am Küniglberg. Diese Damen haben vorerst eine Zukunft beim Öffentlich-Rechtlichen.

0 Kommentare

Personalveränderungen beim ORF für Frauen ab 50 gab es in den letzten Monaten zuhauf. Manche gingen freiwillig, bei anderen wurden Verträge nicht verlängert, ein Insider sprach davon, dass Mitarbeiter „vor vollendete Tatsachen gestellt werden würden“ – die „Krone“ berichtete ausführlich. Das führt unweigerlich zur Frage, wie es mit anderen markanten Gesichtern und beliebten Persönlichkeiten beim Öffentlich-Rechtlichen weitergeht.

Gute Nachrichten gab es unlängst bei der großen ORF-Programmpräsentation für die geschasste Talk-Masterin Barbara Karlich (56). Die Burgenländerin musste sich nach gut zwei Jahrzehnten zwar von ihrer beliebten Nachmittags-Talkshow trennen, soll in „Barbara Karlich unterwegs“ aber weiter auf den Bildschirmen glänzen. Anstatt nur im Studio zu sitzen, wird sie künftig in ganz Österreich auf Tour gehen, um mit den Leuten über unterschiedliche Themen zu sprechen, die die Gesellschaft gerade bewegen.

Nadja Bernhard teilt sich ihre Bildschirmzeit mit Tarek Leitner.
Nadja Bernhard teilt sich ihre Bildschirmzeit mit Tarek Leitner.(Bild: Thomas Ramstorfer)

In der Infoschiene setzt man am Küniglberg bis auf Weiteres noch auf Kompetenz mit viel Erfahrung. Die Grazerin Susanne Höggerl (53) begann ihre ORF-Karriere schon 2002 beim „ZIB Flash“ und präsentiert heute gemeinsam mit Tobias Pötzelsberger die Hauptnachrichten um 19.30 Uhr. Auch schon mehr als 20 Jahre ist die gebürtige Villacherin Christiane Wassertheurer (53) in Amt und Würden. Zu den beliebtesten Gesichtern in der Nachrichtenschiene gehört Nadja Bernhard (50), die abseits der aktuellen Weltlage auch gerne auf ihren Social-Media-Kanälen Einblicke in ihr Leben und Wirken gibt.

Lou Lorenz-Dittlbacher (51) war fast zwölf Jahre lang nicht von der Moderation der „ZIB 2“ zu trennen, und wurde Anfang 2022 zur Chefredakteurin von ORF III bestellt. Indes hat Wetterlady Christa Kummer (61) heute Abend ihren letzten Liveauftritt nach 30 Jahren – um 19.50 Uhr auf ORF 2.

Porträt von Robert Fröwein
Robert Fröwein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
242.199 mal gelesen
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
136.913 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
127.751 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1607 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1242 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1030 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf