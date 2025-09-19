Erfahrene Frauenpower am Küniglberg

In der Infoschiene setzt man am Küniglberg bis auf Weiteres noch auf Kompetenz mit viel Erfahrung. Die Grazerin Susanne Höggerl (53) begann ihre ORF-Karriere schon 2002 beim „ZIB Flash“ und präsentiert heute gemeinsam mit Tobias Pötzelsberger die Hauptnachrichten um 19.30 Uhr. Auch schon mehr als 20 Jahre ist die gebürtige Villacherin Christiane Wassertheurer (53) in Amt und Würden. Zu den beliebtesten Gesichtern in der Nachrichtenschiene gehört Nadja Bernhard (50), die abseits der aktuellen Weltlage auch gerne auf ihren Social-Media-Kanälen Einblicke in ihr Leben und Wirken gibt.