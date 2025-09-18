Anleitung von Yasmina

Knieschmerzen? Diese drei Übungen helfen!

G’sund bleiben mit Yasmina
18.09.2025 13:00
0 Kommentare

In dieser Folge geht es um eines unserer meist-malträtierten Gelenke überhaupt: das Kniegelenk. Wohlfühl-Coach Yasmina zeigt Übungen, die Schmerzen lindern und Verletzungen und Arthrose vorbeugen können, aber besonders leicht auszuführen und zu verinnerlichen sind.

Weitere Videos
Yasmina zeigt, wie:
So geht effektives Workout im Liegen!
G’sund bleiben mit Yasmina
Kräftigung
Diese Übungen machen unseren Rücken fit!
G’sund bleiben mit Yasmina
Einfach stark
Mit diesen Übungen stärken wir unser Immunsystem
G’sund bleiben mit Yasmina
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf