Davis-Cup-Held bereit

Neumayer: „Unser Ziel ist es, dass wir gewinnen“

Sport-Mix
18.09.2025 10:00
Am vergangenen Wochenende springt Lukas Neumayer für Filip Misolic beim Davis Cup ein und trägt zum Einzug in die Finals bei. Tage später spricht der 23-jährige Salzburger über den Gegner beim Endturnier in Bologna. Gegen den Titelverteidiger und Gastgeber ist Österreich klarer Außenseiter. „Unser Ziel ist es, dass wir gewinnen“, zeigt sich Neumayer dennoch optimistisch.

