Neumayer: „Unser Ziel ist es, dass wir gewinnen“

Am vergangenen Wochenende springt Lukas Neumayer für Filip Misolic beim Davis Cup ein und trägt zum Einzug in die Finals bei. Tage später spricht der 23-jährige Salzburger über den Gegner beim Endturnier in Bologna. Gegen den Titelverteidiger und Gastgeber ist Österreich klarer Außenseiter. „Unser Ziel ist es, dass wir gewinnen“, zeigt sich Neumayer dennoch optimistisch.