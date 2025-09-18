Volksschüler auf zauberhafter Geld-Mission

Die Detektive sind los: Der Euro-Bus der Österreichischen Nationalbank lässt den heimischen Nachwuchs jetzt spielerisch die Finanzwelt entdecken.
In aufdeckerischer Mission waren junge „Detektive“ Mittwochvormittag in der Landeshauptstadt unterwegs: Galt es doch, mögliches Falschgeld aus dem Verkehr zu ziehen. Ganz nach dem Motto „Fühlen – sehen – kippen“ ging es für die Kinder der Grillparzer-Volksschule auf Entdeckungstour. Von der Entstehungsgeschichte des Geldes, über unterschiedliche Währungen bis hin zu Sicherheitsmerkmalen auf Euro-Scheinen galt es bei der Kids-Tour der Österreichischen Nationalbank allerlei Spannendes zu erfahren. Dabei zeigte sich die Schüler äußerst interessiert, etwa wenn es darum ging, echte Banknoten von Fälschungen zu unterscheiden.
Schnell wurden die „Zauberkräfte“ aktiviert, erst laut, dann leise: „Fühlen – sehen – kippen“. Und schon ging es los: Geldschein gegen das Licht gehalten, Sicherheitsmerkmale kontrolliert. „Hier ist die Prinzessin Europa zu sehen“, ruft ein Kind. „Hier unten leuchtet es smaragdgrün“, erklärt ein anderes. Ganz spielerisch wird dabei der Zehn-Euro-Schein untersucht.
Schon bei den Kleinen ansetzen
Mittendrin Martin Kocher, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, der beim Besuch in St. Pölten sichtlich Spaß an den detektivischen Spezialaufgaben fand. „Es ist ganz entscheidend, den Kindern ein Gefühl für Finanzen zu vermitteln. Bei den Kleinen geht es um grundsätzliche Dinge wie die Verwendung von Geld oder das Sparen“, so Kocher. In 20 Jahren wurden mit der Kids-Tour mehr als 100.000 Schüler erreicht. Auch nach diesem Vormittag lässt sich der Nachwuchs so schnell keinen falschen „Fuffziger“ andrehen!
