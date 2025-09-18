Volksschüler auf zauberhafter Geld-Mission

Schon bei den Kleinen ansetzen

Mittendrin Martin Kocher, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, der beim Besuch in St. Pölten sichtlich Spaß an den detektivischen Spezialaufgaben fand. „Es ist ganz entscheidend, den Kindern ein Gefühl für Finanzen zu vermitteln. Bei den Kleinen geht es um grundsätzliche Dinge wie die Verwendung von Geld oder das Sparen“, so Kocher. In 20 Jahren wurden mit der Kids-Tour mehr als 100.000 Schüler erreicht. Auch nach diesem Vormittag lässt sich der Nachwuchs so schnell keinen falschen „Fuffziger“ andrehen!