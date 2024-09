Großer Ansturm auf Airpower: Fans brauchen Geduld

Abreise am Freitag verlief flüssig

Die Nacht sei jedenfalls ruhig gewesen, und die Anreise der Fans am Freitagabend habe gut geklappt, ohne allzu viele Stauungen auf den Straßen, so die Polizei. Man hatte den Eindruck, dass sich durch das zwei Stunden lange Begleitprogramm mit Musik und Filmvorführung („Top Gun: Maverick“) nach Ende der Flugshow um 17.30 Uhr die Abreise nach hinten verschoben hätte. Tatsächlich brauchte man gegen 18.30 Uhr kaum eine Viertelstunde von einem der Parkplätze auf die Schnellstraße. Auch die Abreise mit Bussen und S-Bahnen lief ohne Zwischenfälle und flüssig.