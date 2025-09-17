Vorteilswelt
Ein Jahr lang

Fitnessstudio für das Gehirn jetzt im Audioversum

Tirol
17.09.2025 13:00
Das Denken trainieren, das Gehirn stärken – und ganz nebenbei noch Informatives über den ...
Das Denken trainieren, das Gehirn stärken – und ganz nebenbei noch Informatives über den menschlichen Denkapparat erfahren.(Bild: Johanna Birbaumer)

Ein Jahr lang ist die Sonderausstellung „Brain Gym AI“ in Innsbruck erlebbar. Dort kann man seine geistige Kraft austesten und trainieren.

Wie ein Fitnessstudio, nur für das Gehirn. Das ist die neue Ausstellung im Innsbrucker Audioversum namens „Brain Gym AI“, die ab jetzt für ein Jahr lang besucht werden kann. Das Gehirn ist zwar entgegen dem Volksmund tatsächlich kein Muskel, kann jedoch trotzdem trainiert werden – und sollte das auch, will man geistig im hohen Alter ebenfalls noch fit sein.

Gleichgewichtsübungen werden vor allem mit zunehmendem Alter wichtig.
Gleichgewichtsübungen werden vor allem mit zunehmendem Alter wichtig.(Bild: Johanna Birbaumer)

Von Balance-Übungen bis Kreuzworträtsel
In der Ausstellung gibt es dabei in einer analog-digitalen Mischung allerlei, um seine grauen Zellen auf Vordermann zu bringen – von Balance-Übungen bis hin zu Rätselaufgaben, wie etwa Sudoku oder Kreuzworträtsel. Natürlich kann man sich die Ausstellung einmalig anschauen (12 Euro Eintritt für Erwachsene, Haupt- und Sonderausstellung), doch ausgelegt ist sie wie ein Fitnessstudio zum mehrmaligen Hirn-Training, ein Zehner-Block kostet 70 Euro, die eigenen Daten und Ergebnisse werden auf einer Karte gespeichert.

Zitat Icon

Uns war wichtig, KI nicht als abstraktes Zukunftsthema zu präsentieren, sondern als greifbares Werkzeug, das Menschen herausfordert und inspiriert.

Marco Spiegl

Für jedes Alter anpassbar
Von Kindern bis Senioren und Seniorinnen sind die Übungen für jedes Alter anpassbar – auch für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer sind sie geeignet. Denn mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) passt sich das System individuell an die Besucherinnen und Besucher an.

„Uns war wichtig, KI nicht als abstraktes Zukunftsthema zu präsentieren, sondern als greifbares Werkzeug, das Menschen herausfordert und inspiriert“, verdeutlicht Marco Spiegl von der Hüttinger GmbH, die mit dem Audioversum diese Austellung auf die Beine stellen.

Porträt von Nadine Isser
Nadine Isser
