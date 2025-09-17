Fitnessstudio für das Gehirn jetzt im Audioversum

Von Balance-Übungen bis Kreuzworträtsel

In der Ausstellung gibt es dabei in einer analog-digitalen Mischung allerlei, um seine grauen Zellen auf Vordermann zu bringen – von Balance-Übungen bis hin zu Rätselaufgaben, wie etwa Sudoku oder Kreuzworträtsel. Natürlich kann man sich die Ausstellung einmalig anschauen (12 Euro Eintritt für Erwachsene, Haupt- und Sonderausstellung), doch ausgelegt ist sie wie ein Fitnessstudio zum mehrmaligen Hirn-Training, ein Zehner-Block kostet 70 Euro, die eigenen Daten und Ergebnisse werden auf einer Karte gespeichert.