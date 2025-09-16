Würden Sie heute noch einmal Lehrer werden wollen?

Bildung ist wichtig und essenziell – auch Politiker weisen immer wieder darauf hin und sagen: „Kinder verdienen die beste Bildung!“ Doch wie sieht es in den Klassenzimmern wirklich aus und wo gibt es Nachholbedarf? Außerdem: Wie attraktiv ist der Job des Lehrers? Das und mehr bespricht Moderatorin Tanja Pfaffeneder mit Wiener Mittelschuldirektor Christian Klar, Lehrerin & Buchautorin Susanne Wiesinger sowie Bildungsexperten Andreas Salcher.