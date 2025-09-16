Die legendäre „Dinoinsel“ von der Hohen Wand

Durch die Kooperation junger Forscher der Universität Wien rund um den Paläontologen David Giritzer mit dem Kustoden-Team Vanessa Staudenhirz und Benedikt Wallner vom Städtischen Museum Neunkirchen sowie internationalen Wissenschaftlern traten kürzlich neue sensationelle Erkenntnisse ans Tageslicht. Zahlreiche Erstnachweise von Lebewesen aus der Kreidezeit und deren Lebensspuren in der Region um die Hohe Wand konnten erbracht werden. Diese sieben Neufunde aus der Sammlung in Neunkirchen werden überdies auch noch gesondert wissenschaftlich publiziert.