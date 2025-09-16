Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Renaissance der Dinos

Die legendäre „Dinoinsel“ von der Hohen Wand

Niederösterreich
16.09.2025 18:00
Das Kustoden-Team Benedikt Wallner (li.) und Vanessa Staudenhirz (re.) vom Städtischen Museum in ...
Das Kustoden-Team Benedikt Wallner (li.) und Vanessa Staudenhirz (re.) vom Städtischen Museum in Neunkirchen mit Paläonthologe David Giritzer (Mitte) und dem originalgetreuen Nachbau eines Mochlodon suessi(Bild: Seebacher Doris)
Mochlodon suessi
Mochlodon suessi(Bild: Seebacher Doris)

Die Region rund um die Hohe Wand war in der Kreidezeit vor 80 Millionen Jahren Heimat von zahlreichen Dinosauriern und auch anderem urtümlichen Getier. Ab 4. Oktober präsentiert das Städtische Museum Neunkirchen zahlreiche Objekte aus dieser Zeit – inklusiver neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse. 

0 Kommentare

Schauplatz: die Region zwischen Muthmannsdorf und Grünbach, Bezirk Neunkirchen. Zeit: Kreidezeit vor etwa 80 Millionen Jahren. Damals lag Europa noch zum größten Teil unter Wasser. Und der Fossilienfundort rund um das heutige Muthmannsdorf vermutlich auf einer Insel.

Fünf Meter großer Dino lebte nahe Neunkirchen
Nur wenigen ist wohl bekannt, dass der älteste und bekannteste Dinosaurierfund Österreichs hier stattfand. Der pflanzenfressende Struthiosaurus Austriacus mit einer Größe bis zu fünf Metern war nämlich in dieser Region beheimatet. Aber auch andere interessante Zeitgenossen des Dinos tummelten sich hier, wie Funde beweisen.

Zitat Icon

Wir erleben derzeit eine Renaissance in der Dino-Forschung.

Paläontologe David Giritzer

Bild: Seebacher Doris

Durch die Kooperation junger Forscher der Universität Wien rund um den Paläontologen David Giritzer mit dem Kustoden-Team Vanessa Staudenhirz und Benedikt Wallner vom Städtischen Museum Neunkirchen sowie internationalen Wissenschaftlern traten kürzlich neue sensationelle Erkenntnisse ans Tageslicht. Zahlreiche Erstnachweise von Lebewesen aus der Kreidezeit und deren Lebensspuren in der Region um die Hohe Wand konnten erbracht werden. Diese sieben Neufunde aus der Sammlung in Neunkirchen werden überdies auch noch gesondert wissenschaftlich publiziert. 

Ausstellung: „Die vergessene Dinoinsel“ ab 4. Oktober in Neunkirchen
Diese werden ab dem 4. Oktober unter dem Titel „Die vergessene Dinoinsel“ im Städtischen Museum in Neunkirchen präsentiert.

Kustodenteam Benedikt Wallner und Vanessa Staudenhirz, Stadträtin Gerlinde Metzger, ...
Kustodenteam Benedikt Wallner und Vanessa Staudenhirz, Stadträtin Gerlinde Metzger, Paläonthologe David Giritzer, Bürgermeisterin Klaudia Osztovics und Sparkassenvorstand Peter Prober mit dem Modell des Mochlodon suessi(Bild: Seebacher Doris)
Zahlreiche Fundstücke aus der Kreidezeit sind im Städtischen Museum in Neunkirchen zu sehen und ...
Zahlreiche Fundstücke aus der Kreidezeit sind im Städtischen Museum in Neunkirchen zu sehen und geben Rückschlüsse auf eine Zeit vor Millionen Jahren.(Bild: Seebacher Doris)
Der fünf Meter große Struthiosaurus Austriacus wurde in Muthmannsdorf gefunden.
Der fünf Meter große Struthiosaurus Austriacus wurde in Muthmannsdorf gefunden.(Bild: Seebacher Doris)
3D-Modelle des Choristodera, einem krokodilähnlichem Reptil aus der Kreidezeit.
3D-Modelle des Choristodera, einem krokodilähnlichem Reptil aus der Kreidezeit.(Bild: Seebacher Doris)
In altem Gestein sind immer wieder neue Funde wie Eier oder Fraßspuren von Lebewesen aus ...
In altem Gestein sind immer wieder neue Funde wie Eier oder Fraßspuren von Lebewesen aus früheren Zeiten zu entdecken und können wichtige Erkenntnisse über damals vorherrschende Flora und Fauna bringen.(Bild: Seebacher Doris)
Modell eines Knochenhechtes.
Modell eines Knochenhechtes.(Bild: Seebacher Doris)

Neben lebensgroßen Modellen von Wegbegleitern des berühmten Struthiosaurus Austriacus wurde auch das gesamte Ökosystem dieser urzeitlichen „Dinoinsel“ rekonstruiert – von Pflanzen bis hin zu Krokodilen und Dinosauriern, die in dieser Region lebten.

Den Struthiosaurus Austriacus wird es allerdings nicht als lebensgroßes Modell zu sehen geben. „Für den Fünf-Meter-Koloss wären unsere Museumsräume leider einfach zu klein“, so Kustodin Staudenhirz.

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.757 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
120.840 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.669 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2897 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2127 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Wien
AMS-Bericht: Syrer denken nicht über Rückkehr nach
1632 mal kommentiert
Der Bericht des AMS belegt: Es gibt viele Syrer, die nicht mehr an eine Rückkehr in ihre Heimat ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf