Philipp König ist nun Solospitze von kronehit

„Krone“: Herr König, Sie sind ab sofort alleiniger Geschäftsführer von kronehit – warum gibt es nicht wieder eine Doppelspitze? Gab es keine passenden Kandidaten und ist es so einfach, allein beide Rollen auszufüllen?

Philipp König: Ich habe vorgeschlagen, in einer sehr herausfordernden Phase, Verantwortung klar zu bündeln und Ruhe ins Unternehmen zu bringen und wir sind in allen Bereichen mit starken Führungskräften und großartigen Teams sehr gut aufgestellt. Wie es nach dieser Phase weitergeht, ist Entscheidung der Eigentümer.