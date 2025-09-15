Belgier (73) kippt nahe Bergstation um und starb

Am Montag gegen 13 Uhr, wanderten die zwei belgischen Urlauber (73 und 61 Jahre alt) von der Gerlosstein-Bergstation, Gemeinde Hainzenberg, in südöstliche Richtung. Nach etwa zehn Minuten fühlte sich der 73-Jährige laut den Angaben des Zeugen nicht sehr wohl und setzte sich deshalb hin.