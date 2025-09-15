Belgier (73) kippt nahe Bergstation um und starb

Die Wanderung zweier Belgier im Zillertal hatte gerade erst begonnen, als sie abrupt und tragisch endete: Einer der Männer, ein 73-Jähriger, brach plötzlich zusammen und verstarb noch an Ort und Stelle.
Am Montag gegen 13 Uhr, wanderten die zwei belgischen Urlauber (73 und 61 Jahre alt) von der Gerlosstein-Bergstation, Gemeinde Hainzenberg, in südöstliche Richtung. Nach etwa zehn Minuten fühlte sich der 73-Jährige laut den Angaben des Zeugen nicht sehr wohl und setzte sich deshalb hin.
Frau kam hinzu und half
Gleich danach brach der Begier zusammen und wurde sofort von seinem Begleiter reanimiert. Eine zwischenzeitlich dazugekommene einheimische Frau setzte den Notruf ab und unterstützte den Mann bei den Wiederbelebungsversuchen.
Die Reanimation wurde vom Team des Notarzthuschraubers später erfolglos abgebrochen. Der Verstorbene wurde mit der Bergrettung ins Tal gebracht, wo er dem Bestatter übergeben wurde
