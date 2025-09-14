Raser griff Augenzeugen an und verletzte ihn

Weil er beim Rasen gefilmt wurde, drehte ein bisher Unbekannter durch und ging auf den Augenzeugen los. Dieser wurde bei der Attacke verletzt. Die Polizei fahndet jetzt nach dem unbekannten Raser.
Der Vorfall passierte Sonntagmittag in der Weingartnerstraße in Innsbruck/Wilten. Eine 47-Jährige und ein 45-Jähriger – beide Einheimische - bemerkten, wie ein Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit an einem stehenden Bus vorbeifuhr. Der 45-Jährige machte den Fahrzeuglenker mittels Handzeichen auf die offensichtliche Geschwindigkeitsüberschreitung aufmerksam, der fuhr aber vorerst weiter.
Zweites Aufeinandertreffen
Kurze Zeit später sah der 45-Jährige den Pkw erneut und begann, diesen mit seinem Handy zu filmen. Daraufhin blieb der Pkw stehen, der Lenker forderte den 45-Jährigen auf, das Bildmaterial zu löschen. Dann ging er tätlich gegen den Mann vor und verletzte ihn. Anschließend bedrohte der Fahrzeuglenker den 45-Jährigen noch und fuhr dann in Richtung Osten weiter.
Ermittlungen laufen
Im Pkw befanden sich neben dem männlichen Lenker noch zwei weitere Personen. Die Ermittlungen der Polizei zur Identität des unbekannten Täters und der Personen im Fahrzeug laufen.
