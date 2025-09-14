Raser griff Augenzeugen an und verletzte ihn

Zweites Aufeinandertreffen

Kurze Zeit später sah der 45-Jährige den Pkw erneut und begann, diesen mit seinem Handy zu filmen. Daraufhin blieb der Pkw stehen, der Lenker forderte den 45-Jährigen auf, das Bildmaterial zu löschen. Dann ging er tätlich gegen den Mann vor und verletzte ihn. Anschließend bedrohte der Fahrzeuglenker den 45-Jährigen noch und fuhr dann in Richtung Osten weiter.