Blauer Landesrat lädt rote Ministerin nach Graz

Österreichweit soll die Sozialhilfe vereinheitlicht werden. Das ist ein zentrales Anliegen der Bundesregierung, der Weg dorthin ist aber noch weit. Die Steiermark hat nicht auf ein Ergebnis in Wien gewartet, sondern diese Woche selbst ein neues Gesetz mit zahlreichen Verschärfungen vorgelegt. So sollen gerade kinderreiche Familien weniger Geld bekommen, der Druck, eine Arbeit anzunehmen, steigt. Das Gesetz ist bereits in Begutachtung und soll im Februar oder März 2026 in Kraft treten.