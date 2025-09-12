Unbekannte ließen 200.000-Euro-Sportwagen mitgehen

„Der Sportwagen wurde über unser Online-System gebucht, die Kaution bezahlt“, erzählt Michael Sammt. So weit, so gut – auch die Führerscheindokumente wurden auf ihre Richtigkeit geprüft. „Dann meinte der Mann, der die Buchung abgeschlossen hatte, seine Frau würde den Wagen holen kommen.“ In Begleitung eines anderen Mannes kam sie am Sonntag zur Garage in der Kärntner Straße und fuhr mit dem Audi davon.