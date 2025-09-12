Vorteilswelt
Hoher Finderlohn

Unbekannte ließen 200.000-Euro-Sportwagen mitgehen

Steiermark
12.09.2025 12:01
Dieser Audi RS 6 Avant Performance wurde gestohlen.
Dieser Audi RS 6 Avant Performance wurde gestohlen.(Bild: Fast Sportwagenvermietung)

Am Sonntag wurde ein Audi RS 6 bei einer Sportwagenvermietung in Seiersberg ausgeborgt und nicht mehr zurückgebracht. Die Spuren führen ins Ausland – eine Sonderkommission wurde beauftragt. Für Hinweise gibt es einen hohen Finderlohn.

0 Kommentare

Audi RS 6 Avant Performance, schwarz lackiert, Baujahr 2024, Neupreis 200.000 Euro: Einen Luxusschlitten wie diesen einmal zu fahren, ist der Traum von vielen. Die Fast Sportwagenvermietung aus Seiersberg macht das möglich – zumindest für ein Wochenende. Doch jetzt machte ihnen eine diebische Bande einen Strich durch die Rechnung: Der besagte Audi wurde während einer Vermietung entwendet.

„Der Sportwagen wurde über unser Online-System gebucht, die Kaution bezahlt“, erzählt Michael Sammt. So weit, so gut – auch die Führerscheindokumente wurden auf ihre Richtigkeit geprüft. „Dann meinte der Mann, der die Buchung abgeschlossen hatte, seine Frau würde den Wagen holen kommen.“ In Begleitung eines anderen Mannes kam sie am Sonntag zur Garage in der Kärntner Straße und fuhr mit dem Audi davon.

Dann verliert sich die Spur: Das Auto tauchte nie mehr auf, die Verantwortlichen waren nur noch über marokkanische Handynummern erreichbar – die letzte Ortung gab es beim Grenzübertritt in Spielfeld. „So funktioniert das scheinbar: Einer holt das Auto ab, dann wird es von Person zu Person weitergegeben“, sagt Sammt. Die Verluste für den Betrieb sind groß.

Sonderkommission ermittelt
Auch die Polizei kann den Vorfall bestätigen: „Man kann davon ausgehen, dass das Auto ins Ausland gebracht wurde. Weil das Auto ursprünglich ausgeborgt wurde, spricht man von einer Veruntreuung, keinem Diebstahl“, erklärt Sprecher Fritz Grundnig. Mit den Ermittlungen wurde eine Sonderkommission betraut, die österreichweit agiert.

Die Polizei konnte das Duo ausforschen (Symbolbild).
Ohne Führerschein
Jugendliche auf Spritztour mit gestohlenen Autos
01.07.2025

Gesucht wird jetzt jene Person, die mit dem Audi über die Grenze gefahren ist. Aber auch von der Abholung gibt es ein Spiegelfoto und Personenbeschreibungen, außerdem werden Videoaufnahmen und Fingerabdrücke vom Bargeld ausgewertet – weitere Hinweise werden erbeten. Sollten diese zu den Tatverdächtigen und dem Auto führen, gibt es dafür eine 5000-Euro-Belohnung.

Fanny Gasser
